بعد الريال.. إنزاغي يُعيد ضبط إيقاع الهلال بخطة جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أجرى لاعبو الهلال الذين لم يشاركوا في مباراة ريال مدريد، تدريبًا مكثفًا مساء الخميس في واشنطن، استعدادًا لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن التدريب استمر لمدة ساعتين، كما شهد إشراف المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي قرر أن يركز على اللاعبين الذين لم يبدأوا المباراة السابقة، حيث قاموا بأداء تمارين بدنية وفنية في منشأة “إينوفا” الرياضية.

في المقابل، اكتفى اللاعبون الأساسيون بتمارين استرجاعية داخل صالة اللياقة البدنية.

من بين اللاعبين الذين شاركوا في التدريب، كان المدافع علي البليهي والظهير ياسر الشهراني ولاعب الوسط عبدالإله المالكي، بالإضافة إلى الجناح محمد القحطاني ومصعب الجوير والمهاجم عبدالله الحمدان.

كما شهد التدريب غياب الجناح البرازيلي كايو سيزار، الذي أجرى تمارين لياقية فردية، بينما استمر غياب الصربي ألكساندر ميتروفيتش بسبب إصابة عضلية تعرض لها قبل المباراة مع ريال مدريد.

بدأ التدريب في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت واشنطن وانتهى في الساعة 8:00، مع السماح لمندوبي وسائل الإعلام بحضور الدقائق الأولى فقط.