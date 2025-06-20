شكرا لاهتمامكم بخبر سقوط صاروخ إيراني قرب شركة مايكروسوفت في بئر السبع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - دوت صفارات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل قبل قليل، تحذيرًا من هجوم صاروخي جديد انطلق من إيران نحو إسرائيل، وفقًا لما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

اعتراض الصواريخ

وأكد الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض الصواريخ ومنعها من التسبب بأضرار، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

سقوط صاروخ قرب شركة مايكروسوفت في بئر السبع

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حريقًا في مناطق سقوط الصواريخ، شملت بئر السبع ونيفاتيم ورهط، بالإضافة إلى احتراق عدة سيارات مركونة في المكان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني في مدينة بئر السبع، مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا، وفقًا لتقارير أولية.

وأظهرت اللقطات مبنى تابعًا لشركة “مايكروسوفت”، مما يعكس تصريحات طهران المتكررة حول استهدافها لمراكز ومقرات علمية واستخباراتية تتبع أو تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي.

تحذيرات وتعليمات

صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “رصد جيش الدفاع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل قبل قليل، وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد، يجب على المواطنين التوجه إلى المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.”

المناطق المحمية

وبعد تقييم الوضع، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل السماح بمغادرة المناطق المحمية، مشيرة إلى أن وحدات البحث والإنقاذ تقوم بعمليات في موقع سقوط القذيفة، مؤكدة على ضرورة استمرار الجمهور في اتباع التعليمات الأمنية.

طائرات مسيرة إيرانية

وفي هذا السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الحمعة، عن اعتراضه لثلاث طائرات مسيرة إيرانية كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية، ضمن تصاعد التوترات العسكرية بين الطرفين.

400 صاروخ و600 طائرة مسيرة

في المقابل، أكد القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، أن إيران أطلقت حتى الآن أكثر من 400 صاروخ و600 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل ضمن العمليات العسكرية الجارية.

وأضاف رضائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن بلاده لم تستخدم سوى أقل من 30% من قدراتها العسكرية الفعلية، فيما تبلغ نسبة استخدام الطاقات الكامنة حوالي 5% فقط.

قدرات صاروخية جديدة

وكشف رضائي عن وجود قدرات صاروخية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن الإمكانات البحرية والبرية لم تُستخدم بعد في المواجهة، موضحًاـ أن ما تم حتى الآن يعكس جزءًا محدودًا من القوة العسكرية الإيرانية، مما قد يمهد لتصعيد أكبر في حال استمرار الاشتباكات.