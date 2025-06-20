سعر الدولار اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، مع تعطل الخدمات المالية في البنوك الحكومية والخاصة بسبب الإجازة الأسبوعية.

أصدر البنك المركزي، قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، بموجب أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، في خطوة تعكس حرصه على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة.

وبحسب بيان للبنك المركزي، تشمل القواعد الجديدة جميع المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تشغل نظم الدفع، سواء داخل أو خارج مصر، طالما تقدم هذه الخدمات للعملاء داخل البلاد.

وتتضمن الأنشطة المشمولة: “الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع، تشغيل قنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع”.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.61 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

استقر سعر صرف الدولار في بنك CIB عند 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه.

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه.

سعر صرف الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

حدد البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار عند 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه.