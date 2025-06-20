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نجم المنتخب السعودي: قدمنا مباراة بطولية أمام أمريكا

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  • نجم المنتخب السعودي: قدمنا مباراة بطولية أمام أمريكا 1/2
  • نجم المنتخب السعودي: قدمنا مباراة بطولية أمام أمريكا 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق علي الحسن لاعب المنتخب السعودي، على خسارة الأخضر أمام الولايات المتحدة بنتيجة 1-0، في إطار منافسات بطولة الكأس الذهبية.

الحسن أكد أن المنتخب قدم أداءً قويًا أمام مستضيف البطولة، لكنه لم يوفق في ترجمة الأداء إلى نتيجة إيجابية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث قال:

-“قدمنا مباراة بطولية أمام منتخب قوي وعلى أرضه، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا”.

-“كنا في الموعد من حيث الأداء والروح، وسنسعى لحسم بطاقة التأهل في المباراة القادمة”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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