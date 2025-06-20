- 1/2
- 2/2
شكرا لاهتمامكم بخبر نجم المنتخب السعودي: قدمنا مباراة بطولية أمام أمريكا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق علي الحسن لاعب المنتخب السعودي، على خسارة الأخضر أمام الولايات المتحدة بنتيجة 1-0، في إطار منافسات بطولة الكأس الذهبية.
الحسن أكد أن المنتخب قدم أداءً قويًا أمام مستضيف البطولة، لكنه لم يوفق في ترجمة الأداء إلى نتيجة إيجابية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث قال:
-“قدمنا مباراة بطولية أمام منتخب قوي وعلى أرضه، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا”.
-“كنا في الموعد من حيث الأداء والروح، وسنسعى لحسم بطاقة التأهل في المباراة القادمة”.