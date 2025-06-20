نجم المنتخب السعودي: قدمنا مباراة بطولية أمام أمريكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق علي الحسن لاعب المنتخب السعودي، على خسارة الأخضر أمام الولايات المتحدة بنتيجة 1-0، في إطار منافسات بطولة الكأس الذهبية.

الحسن أكد أن المنتخب قدم أداءً قويًا أمام مستضيف البطولة، لكنه لم يوفق في ترجمة الأداء إلى نتيجة إيجابية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث قال:

-“قدمنا مباراة بطولية أمام منتخب قوي وعلى أرضه، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا”.

-“كنا في الموعد من حيث الأداء والروح، وسنسعى لحسم بطاقة التأهل في المباراة القادمة”.