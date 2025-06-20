أول تعليق من رينارد بعد سقوط الأخضر أمام أمريكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، على خسارة الأخضر أمام الولايات المتحدة بنتيجة 1-0، في إطار منافسات بطولة الكأس الذهبية.

رينارد أكد أن المنتخب الأميركي استغل فرصة وحيدة من كرة ثابتة لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الأخضر قدم أداءً جيدًا لكنه افتقد للحسم أمام المرمى، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“أبارك للمنتخب الأميركي الفوز، فقد نجحوا في استغلال كرة ثابتة سجلوا منها هدف اللقاء الوحيد”.

-“سنحت لنا فرصة في الشوط الأول، لكن لم نكن فاعلين أمام المرمى، علينا أن نتحسن في إنهاء الهجمات، خاصة أن لدينا مهاجمًا واحدًا فقط يلعب في الدوري المحلي”.

-“واجهنا منتخبًا يحتل المركز الـ16 في تصنيف الفيفا، ولم يكن لهم سوى فرصة من ركنية سجلوا منها، بينما كانت لدينا ثلاث فرص حقيقية، ولو استغللناها لتغيرت النتيجة”.

-“رغم الغيابات الكبيرة في صفوفنا، حيث نفتقد 8 لاعبين، إلا أن الجميع التزم بالخطة وقدموا أداءً جيدًا، ولهذا هنأتهم بعد المباراة”.

-“علينا التركيز الآن على المواجهة المقبلة من أجل التأهل، ونواصل التطور كفريق”.