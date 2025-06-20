ماسكيرانو: ميسي أدهشني أمام بورتو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، عن دهشته من الروح التنافسية العالية التي أظهرها مواطنه ليونيل ميسي، خلال الفوز (2-1) على بورتو البرتغالي، في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2025، أمس الخميس، ضمن المجموعة الأولى.

وسجل ميسي (37 عامًا) هدفًا حاسمًا من ركلة حرة (الثاني لفريقه)، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال ماسكيرانو عن ذلك: “بعيدًا عن هدفه… هو لاعب يُظهر لنا كيف ننافس، بتعطشه ورغبته في الاستمرار بالمنافسة، مهما كان المستوى”.

وتابع: “من الناحية الكروية، ماذا يمكن أن يُقال بعد؟ إنه أفضل لاعب في تاريخ هذه الرياضة.. لكن ما يثير الدهشة هو إرادته لتحقيق الفوز.. اليوم، وحتى في الدقائق الأخيرة، وهو متعب ويتألم من ضربة، واصل مساعدة الفريق بكل طريقة ممكنة، في الهجوم والدفاع”.

وأكمل زميل ميسي السابق في برشلونة: “نعلم أن وجوده يمنحنا أفضلية، لكن الأهم هو روحه التي تُنقَل إلى الجميع، وروحه القتالية التي لا تُقهر”.

وحقق إنتر ميامي أول انتصار لفريق أمريكي على آخر أوروبي، في مباراة رسمية، مسجلًا مفاجأة في البطولة.

وعلّق ماسكيرانو: “أعتقد أننا فهمنا أن هناك هرمية في كرة القدم، وكنا نواجه فريقًا من مستوى عالٍ، يضم لاعبين دوليين..

لكن كنا مقتنعين بأننا إذا قمنا بما علينا، وامتلكنا خطة وساعدنا بعضنا البعض، ولعبنا بروح جماعية، وقبل كل شيء، إذا تجرأنا على اللعب، فبإمكاننا أن ننافس”.