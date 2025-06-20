الهلال يستعيد لاعبه قبل مواجهة سالزبورغ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن نادي الهلال، عن جاهزية لاعبه عبدالإله المالكي للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام سالزبورغ، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

المالكي شارك في تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الجمعة، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح، ليؤكد جاهزيته التامة للعودة إلى المباريات.

نجم الزعيم كان قد غاب عن مواجهة ريال مدريد الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، قبل أن يستعيده الفريق في توقيت مهم قبل الجولة الثانية من دور المجموعات.