موقف رينان لودي من المشاركة مع الهلال أمام سالزبورغ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن موقف البرازيلي رينان لودي لاعب الهلال، من المشاركة أمام سالزبورغ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

لودي أصبح جاهزًا للمواجهة المرتقبة، بعد الاطمئنان على حالته الصحية وتعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها

النجم البرازيلي كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال أمام ريال مدريد الماضية، والتي اضطرته لمغادرة الملعب وعدم استكمال اللقاء.