إعلان مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” انطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في أغسطس/آب.

وحدد الكاف موعد انطلاق الدور التمهيدي الأول، حيث تقام جولة الذهاب في 19-21 سبتمبر، ثم الإياب في 26-28 من نفس الشهر.

وتقام منافسات الدور التمهيدي الثاني، في الفترة بين 17-19 أكتوبر/تشرين أول المقبل (الذهاب)، وبين 24 – 26 من الشهر ذاته (الإياب).

وفيما يلي مواعيد دور المجموعات:

الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير– 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026

وتقام منافسات ذهاب ربع النهائي، أيام 13-15 مارس المقبل، بينما تقام جولة الإياب أيام 20-22 من نفس الشهر.

وتُلعب مباريات نصف النهائي ذهابا، أيام 10-12 أبريل المقبل، بينما تقام جولة الإياب أيام 17-19 أبريل، ثم يُلعب النهائي خلال الفترة من 8 إلى 24 مايو المقبل.

وحدد “كاف” أيضا مواعيد تسجيل اللاعبين، حيث تمتد فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 إلى 31 أغسطس 2025، ثم تُفتح فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني، من 1 إلى 30 سبتمبر 2025.

وستمتد فترة القيد لمرحلة المجموعات، من 1 حتى 31 أكتوبر المقبل.

كما سيتم فتح فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية، من 1 حتى 31 يناير 2026.