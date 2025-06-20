ميسي يعترف: تحسنا مقارنةً بمباراة الأهلي.. وهدف بورتو غيرنا

عدن - ياسمين عبد العظيم - النجم الأرجنتيني سجل الهدف الثاني لإنتر ميامي

أبدى الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، سعادة كبيرة بفوز فريقه على بورتو البرتغالي (2-1)، أمس الخميس، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية.

وصرح ليو، عبر منصة (دازن): “إنه شعور رائع، لقد بذل الفريق جهدا كبيرا، دافعنا وهاجمنا أيضا، ونجحنا في تسجيل هدف ثان.. أنا سعيد للغاية من أجل الفريق”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “الأداء أمام بورتو، كان أفضل من المباراة الأولى ضد الأهلي.. لقد استقبلنا عددا من الفرص في الشوط الأول أمام بورتو، منها ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف.. لكننا نجحنا في العودة، وحققنا فوزا مهما”.

وواصل “أظهرنا قدرتنا التنافسية، وأننا فريق جيد، ضد فريق أوروبي قوي.. خلقنا بعض الفرص في الشوط الأول، لكن هذه المرة الأولى، التي نلعب فيها مع إنتر ميامي في بطولة بهذه القوة والأهمية.. لقد تغير مستوانا بعد الهدف الأول لبورتو”.

وأتم ميسي “إنتر ميامي يبدو أقل شأنا من منافسيه، لكن أثبتنا أننا فريق جيد، وتنتظرنا مباراة صعبة ضد بالميراس في الجولة الثالثة”.