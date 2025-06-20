جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 .. والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على جدول مباريات ومجموعة المنتخب السعودي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم الأخضر

تستعد منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نسخة مرتقبة من بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية لعام 2025، والتي تشهد هذا العام مشاركة استثنائية من السعودية.

و ينضم المنتخب السعودي لكرة القدم، إلى البطولة بصفته ضيفًا مدعوًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاحتكاك الكروي وتوسيع آفاق الخبرة الدولية للمنتخب.

جاء الإعلان الرسمي عن دعوة المملكة العربية السعودية للمشاركة في نسختي 2025 و 2027 من البطولة بتاريخ 19 ديسمبر 2024، وهذه الدعوة تفتح آفاقًا جديدة لـ “الأخضر” للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، واكتساب خبرات قيمة من مواجهة منتخبات تتميز بأساليب لعب متنوعة عن تلك الموجودة في القارة الآسيوية.

وعبر موقع “كووورة” ، نتحدث عن تفاصيل مجموعة المنتخب السعودي في كأس الكونكاكاف الذهبية لنسختها الجديدة، ونستعرض جدول مباريات “الأخضر” في هذه البطولة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.