كايو سيزار يقترب من العودة للمشاركة مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف البرازيلي كايو سيزار، جناح الهلال، عن اقتراب عودته للمشاركة في مباريات الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

سيزار نشر عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” رسالة مقتضبة قال فيها: “باقي القليل”، في إشارة إلى قرب جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية مع الزعيم.

النجم البرازيلي كان قد غاب عن مواجهة ريال مدريد الأخيرة في كأس العالم للأندية، بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية.