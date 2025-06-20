الهلال يستعيد أحد أسلحته قبل مواجهة سالزبورج

عدن - ياسمين عبد العظيم - استعاد الهلال السعودي أحد عناصره الأساسية، قبل المواجهة المرتقبة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

فوفقًا لما أوردته صحيفة “اليوم” السعودية، شهدت التدريبات الجماعية للهلال عودة النجم الدولي، ياسر الشهراني، الذي أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح، وشارك في استعدادات الفريق للقاء المقبل.

وبات الشهراني جاهزًا للمشاركة، على أن يُترك قرار الدفع به من عدمه للمدرب الإيطالي، سيموني إنزاجي.

وكان الظهير الأيسر قد ابتعد عن الملاعب مؤخرًا، بسبب إصابة في العضلة الخلفية، استلزمت خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف.

واستهل “الزعيم” مشواره في المونديال بالتعادل مع ريال مدريد (1-1).