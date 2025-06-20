أتلتيكو مدريد يستعيد توازنه بالفوز على سياتل

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفريق الإسباني ضمد جراح الهزيمة الساحقة (4-0) أمام باريس سان جيرمان

أحيا أتلتيكو مدريد الإسباني آماله في التأهل للأدوار الإقصائية، ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، بالفوز (3-1) على سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش)، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

وافتتح بابلو باريوس التسجيل لأتلتيكو مدريد، في الدقيقة 11، ثم أضاف أكسيل فيتسيل الهدف الثاني، في الدقيقة 47.

لكن ألبيرت روسناك أحرز هدف سياتل الوحيد، في الدقيقة 50، قبل أن يعود باريوس لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 55.

وحصل الروخي بلانكوس على أول 3 نقاط في مسيرته بالمسابقة، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف سان جيرمان (المتصدر)، وبوتافوجو البرازيلي (الوصيف)، المتساويين معه في ذات الرصيد، قبل لقائهما في وقت لاحق من اليوم، ضمن منافسات الجولة نفسها.

في المقابل، قبع سياتل ساوندرز، الذي تلقى خسارته الثانية بالمجموعة، في قاع الترتيب بلا رصيد.

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