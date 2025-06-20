أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025.. كم يبلغ عيار 21؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجلت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مستويات مرتفعة نسبيًا، إذ قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 حنيهًا.

وجاء استقرار أسعار الذهب محليًا تزامنًا مع استقرار المعدن الأصفر، بعد أن حدّ موقف الفدرالي الأمريكي الحذر تجاه خفض معدلات الفائدة من مكاسب الذهب.

أسعار الذهب عالميًا

وسجل الذهب الفوري استقرارًا ليصل إلى 3374.51 دولارًا للأونصة، كما أغلقت العقود الآجلة للذهب الأمريكي منخفضة بنسبة 0.4% إلى 3391.70 دولارًا.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وسط توقعات داخل الأسواق بأن يواصل الفيدرالي الحذر رغم الضغوط السياسية المتزايدة من البيت الأبيض.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 5474 جنيها للجرام بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4790 جنيهًا للجرام بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

تحدد سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4106 جنيهات للجرام بدون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ناهز سعر الجنيه الذهب نحو 38320 جنيها للجرام بدون احتساب المصنعية.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، سعيد إمبابي، أن الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب في مصر جاء نتيجة استقرار سعر المعدن الأصفر عالميًا، إذ جاء الأوقية مستوى 3400 دولار، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف المرتبطة بآفاق التجارة العالمية.

وأشار إمبابي، في بيان له، إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير شكّل عامل ضغط على أسعار الذهب، إلا أنه في الوقت نفسه عزز من جاذبية المعدن الأصفر على المدى المتوسط، خاصة مع تصاعد الأزمات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن.