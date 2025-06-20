ريال مدريد يعلن عن تطور جديد في حالة مبابي

عدن - ياسمين عبد العظيم - غادر النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، المستشفى بعد تعافيه من إصابته بـ”التهاب حاد في المعدة والأمعاء”، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وأعلن الميرينجي أن مبابي عاد إلى معسكر الفريق، لمواصلة عملية التعافي.

وجاء في بيان، عبر الموقع الرسمي لريال مدريد: “غادر لاعبنا كيليان مبابي المستشفى بعد ظهر اليوم، وعاد إلى معسكر الفريق التدريبي”.

وأضاف: “سيواصل مبابي تلقي العلاج الطبي الخاص، وسيعود تدريجيا إلى أنشطة الفريق”.

ومن المقرر أن يخوض العملاق الإسباني مباراته الثانية، في دور مجموعات مونديال الأندية، ضد باتشوكا المكسيكي.

ويتقاسم ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب مجموعته مع الهلال السعودي، برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطتين خلف ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي فاز على باتشوكا 2/1.