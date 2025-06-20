إنزاغي قادر على استعادة مستوى نجم الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد النجم الإيطالي كريستيان بانوتشي، أن سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، يمتلك القدرة على إعادة البرازيلي مالكوم إلى مستواه المعهود مع الفريق.

بانوتشي أوضح أن إنزاغي يتمتع بذكاء كبير في التعامل مع اللاعبين وفهم شخصياتهم، وهو ما يحتاجه مالكوم في الفترة الحالية، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“مالكوم لم يكن في يومه خلال مواجهة ريال مدريد، رغم أنه يملك لمسة فنية مميزة، لكنه يمر بفترة صعبة نوعًا ما”.

-“أعتقد أن إنزاغي يعرف جيدًا كيف يتعامل مع اللاعب نفسيًا، ويملك القدرة على فهمه وإعادته لمستواه الطبيعي قريبًا”.