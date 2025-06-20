لاعبو الأهلي يتعللون بالطقس بعد السقوط أمام بالميراس

عدن - ياسمين عبد العظيم - دافع ثلاثي الأهلي المصري، مروان عطية وكريم الدبيس وأحمد رمضان (بيكهام)، عن أداء الفريق خلال الهزيمة (2-0) أمام بالميراس البرازيلي، أمس الخميس، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال عطية، في تصريحات تليفزيونية، إن درجة الحرارة كانت مرتفعة، لكن هذا الأمر ليس مبررا، لأن الفريقين لعبا في نفس الأجواء.

وأضاف: “فعلنا ما علينا، وحاولنا تحقيق الفوز لإسعاد جمهورنا، لكن في النهاية ما زالت لدينا فرصة للتأهل، وسنركز في المباراة القادمة، وسنعمل على تصحيح المشاكل التي ظهرت في أول جولتين”.

ومن جانبه، قال الدبيس إن الأهلي لم يحالفه التوفيق، رغم الحصول على عدة فرص، موجها الشكر لجماهير الفريق على دعمها الكبير.

وأردف: “نتمنى الفوز على بورتو البرتغالي، والتأهل إلى دور الستة عشر”.

وأشاد الدبيس بمستوى زميله المغربي، الظهير الأيسر يحيى عطية الله، الذي يلعب في نفس مركزه، معتبرا أن مستواه كان جيدا.

وفي نفس السياق، قال أحمد رمضان إن الطقس لم يساعد الفريق أمام بالميراس.

وتابع: “نعد جمهورنا بالفوز في لقاء بورتو، الذي أصبح بمثابة مواجهة كأس، ولا بديل عن الانتصار”.

“تحمل المسؤولية”

بدوره، قال التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي، إن الشوط الأول شهد أداءً جيدًا لفريقه، لكن المباريات الكبيرة تحسمها جزئيات وتفاصيل صغيرة، يجب التركيز فيها.

وأضاف بن رمضان: “المباراة توقفت بسبب الأحوال الجوية، في توقيت صعب للغاية، ونحن نبحث عن رد فعل بعد استقبال هدفين.. لكننا أخطأنا، وعلينا تحمل المسؤولية أمام جماهير الأهلي”.

واستطرد: “ما زالت لدينا حظوظ للتأهل إلى دور الستة عشر، في حال الفوز على بورتو البرتغالي، وسنقاتل لتحقيقه.. كأس العالم للأندية بطولة كبرى، وتحتاج جهود جميع اللاعبين، وغياب إمام عاشور أثر على الفريق، لكن في النهاية هو قضاء وقدر”.