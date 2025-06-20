شكرا لاهتمامكم بخبر «ساحل أبين» تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن، مساء الخميس، أنها انتشرت على امتداد الخط الساحلي في محافظة أبين لمكافحة وخنق خطوط التهريب والإرهاب.

وفي بيان تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، قالت قوات الحزام الأمني إنها “نفذت انتشارًا أمنيًا واسعًا على امتداد الخط الدولي الساحلي، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تأمين الطريق العام من وادي رداء شرق أحور حتى وادي سلا غرب مدينة شقرة، وذلك لتعزيز الأمن”.

ويأتي هذا الانتشار ضمن جهود رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز الحضور الميداني على أحد أهم الشرايين الحيوية التي تشهد حركة نشطة وتصل عدن بمحافظات حضرموت والمهرة وصولًا لدول الجوار.

ووفقا للبيان ذاته فقد شملت “الخطة الأمنية تعزيز الحواجز الأمنية الرئيسية، وتشيد حواجز أمنية جديدة، وتسيير دوريات متنقلة، إلى جانب تخصيص رقم ساخن لتلقي بلاغات المواطنين وشكاواهم”.

ونقل البيان عن قائد قوات حزام الساحل، العقيد مهدي حنتوش قوله، إن “القوات مستمرة في جهود مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب غبر الشرعية، ومعالجة بعض الإشكاليات المجتمعية”.

وأكد أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والالتزام، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، وعلى رأسها مكافحة المخدرات والتهريب ونشاط تنظيم القاعدة.

وشدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التنسيق الميداني لتحقيق أمن شامل ومستدام على امتداد الخط الساحلي الدولي، مؤكدا أن تحقيق الأمن مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات.

ويعد الانتشار الأمني على امتداد ساحل محافظة أبين الذي يشكل نقطة وصل استراتيجية، خطوة مهمة على طريق محاصرة خطوط تهريب مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة التي تستغل السواحل الطويلة والنائية لنقل الأسلحة والمخدرات وعمليات الاتجار بالبشر.

كما استغل تنظيم القاعدة هذا الخط الساحلي في تهريب العناصر الإرهابية والأموال، فضلا عن شن هجمات مباغتة على حواجز أمنية تابعة للحزام الأمني مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

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