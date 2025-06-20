شكرا لاهتمامكم بخبر نيويورك تايمز: إيران قد تتجه لإنتاج قنبلة نووية في حالتين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين أمريكيين تحذيرهم من أن إيران قد تتجه نحو إنتاج قنبلة نووية إذا أقدمت الولايات المتحدة على مهاجمة منشأة فوردو النووية جنوب طهران، وهي واحدة من أكثر المواقع تحصينًا في برنامج طهران النووي.

إيران لم تتخذ حتى الآن قرارًا بصنع سلاح نووي

وأشارت التقديرات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن إيران لم تتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بصنع سلاح نووي، لكنها قد تغير هذا الموقف في حال تصاعدت التهديدات المباشرة أو تعرضت منشآتها لهجوم فعلي، أو إذا تعرض المرشد الأعلى علي خامنئي للاغتيال.

400 صاروخ و600 مسيرة ضد إسرائيل

وفي سياق متصل صرح القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، بأن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ و600 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل حتى الآن، ضمن العمليات العسكرية الجارية.

وأشار رضائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إلى أن بلاده لم تستخدم سوى أقل من 30% من قدراتها الفعلية، لافتًا إلى أن ما تم تفعيله من الطاقات الكامنة لا يتجاوز 5%.

طهران تحتفظ بقدرات صاروخية وبحرية لم تُستخدم بعد

وكشف رضائي عن وجود قدرات صاروخية جديدة لم يتم الإعلان عنها بعد، مؤكدًا أن الإمكانات البحرية والبرية لإيران لا تزال خارج المعركة حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن ما جرى تنفيذه حتى الآن لا يُظهر إلا جزءًا محدودًا من القوة العسكرية الإيرانية، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى إطلاق موجة أعنف من الردود الإيرانية.

إحباط محاولة اغتيال وزير الخارجية الإيراني في طهران

وفي السياق ذاته، كشف مستشار وزير الخارجية الإيراني، محمد حسين رنجبران، عن إحباط مؤامرة كبيرة كانت تهدف إلى اغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي، داخل العاصمة طهران.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أوضح رنجبران، أن هذه المحاولة الخطيرة كانت من تخطيط إسرائيل، لكنها باءت بالفشل بفضل التدابير الأمنية المحكمة التي نفذتها أجهزة المخابرات الإيرانية.

المخابرات الإيرانية أحبطت الهجوم في اللحظات الحرجة

وأشار إلى أن زيارة مرتقبة لعراقجي إلى مدينة جنيف بهدف التفاوض مع الترويكا الأوروبية، أثارت مخاوف جدية بشأن إمكانية تعرضه لمحاولة اغتيال.

وأوضح أن “التهديد كان حقيقيًا وجادًا”، مشيرًا إلى أن العملية كانت قابلة للتنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية لولا التدخل السريع والدقيق من قبل ما وصفهم بـ”الجنود المجهولين” في المخابرات الإيرانية.

المؤامرة الإسرائيلية فشلت بفضل يقظة الأجهزة الأمنية

واختتم رنجبران منشوره بالإشادة بالجهات الأمنية التي وصفها بأنها كانت على درجة عالية من الحرفية واليقظة، مؤكدًا أن يقظتهم أنقذت موقفًا كان يمكن أن يتسبب في أزمة أمنية ودبلوماسية كبرى.