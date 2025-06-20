الهلال أمام اختبار صعب في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد علي الحبسي الناقد الرياضي، أن الهلال يواجه تحديًا كبيرًا في مبارياته المقبلة، بعد التعادل المميز الذي حققه أمام ريال مدريد في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الحبسي أوضح أن نتيجة التعادل رفعت من سقف طموحات الجماهير، ما يجعل المهمة المقبلة أكثر تعقيدًا بالنسبة للفريق، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“التعادل مع ريال مدريد رفع من طموحات الجماهير، ومنح الفريق سقفًا عاليًا يجب الحفاظ عليه”.

-“الهلال ظهر بصورة قوية أمام خصم كبير، لكن ذلك يضعه الآن أمام اختبار أصعب يتمثل في الحفاظ على هذا المستوى”.

-“أعتقد أن المباريات المقبلة ستكون التحدي الحقيقي للهلال في مشواره بالبطولة”.