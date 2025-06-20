نتائج أندية أمريكا الشمالية في مونديال الأندية حتى الآن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: تشهد أندية أمريكا الشمالية أداءً متباينًا في كأس العالم للأندية 2025، حيث لم ينجح معظمها في ترك بصمة واضحة، باستثناء إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي.

وإليكم نتائج جميع الأندية حتى الآن:

إنتر ميامي: فوز وتعادل.

مونتيري: تعادل.

سياتيل ساوندرز: خسارتان متتاليتان (أول فريق يودع المونديال).

لوس أنجلوس إف سي: خسارة واحدة.

باتشوكا: خسارة واحدة.

تشير تلك النتائج إلى تراجع واضح في تمثيل المنطقة، باستثناء إنتر ميامي الذي يبدو الوحيد القادر على تقديم صورة إيجابية.