إيران: أطلقنا أكثر من 400 صاروخ و600 مسيرة باتجاه إسرائيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، إن بلاده أطلقت حتى الآن أكثر من 400 صاروخ و600 طائرة مسيرة في اتجاه إسرائيل، ضمن العمليات العسكرية الجارية.

إيران لم تستخدم سوى أقل من 30%

وأوضح رضائي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن إيران لم تستخدم سوى أقل من 30% من قدراتها الفعلية، مشيرًا إلى أن نسبة ما تم استخدامه من الطاقات الكامنة لا يتجاوز 5%.

قدرات صاروخية جديدة

كما كشف عن وجود قدرات صاروخية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الإمكانات البحرية والبرية لم تُستخدم حتى الآن في المواجهة.

وأشار إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن لا يعكس إلا جزءًا محدودًا من القوة العسكرية الإيرانية، ما يفتح الباب أمام تصعيد محتمل إذا استمرت المواجهات.

إحباط محاولة اغتيال وزير الخارجية الإيراني في طهران

وفي سياق متصل، كشف مستشار وزير الخارجية الإيراني، محمد حسين رنجبران، عن إحباط مؤامرة كبيرة كانت تهدف إلى اغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي، داخل العاصمة طهران.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أوضح رنجبران، أن هذه المحاولة الخطيرة كانت من تخطيط إسرائيل، لكنها باءت بالفشل بفضل التدابير الأمنية المحكمة التي نفذتها أجهزة المخابرات الإيرانية.

المخابرات الإيرانية أحبطت الهجوم في اللحظات الحرجة

وأشار إلى أن زيارة مرتقبة لعراقجي إلى مدينة جنيف بهدف التفاوض مع الترويكا الأوروبية، أثارت مخاوف جدية بشأن إمكانية تعرضه لمحاولة اغتيال.

وأوضح أن “التهديد كان حقيقيًا وجادًا”، مشيرًا إلى أن العملية كانت قابلة للتنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية لولا التدخل السريع والدقيق من قبل ما وصفهم بـ”الجنود المجهولين” في المخابرات الإيرانية.

المؤامرة الإسرائيلية فشلت بفضل يقظة الأجهزة الأمنية

واختتم رنجبران منشوره بالإشادة بالجهات الأمنية التي وصفها بأنها كانت على درجة عالية من الحرفية واليقظة، مؤكدًا أن يقظتهم أنقذت موقفًا كان يمكن أن يتسبب في أزمة أمنية ودبلوماسية كبرى.