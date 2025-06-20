شكرا لاهتمامكم بخبر قبل محادثات جنيف.. إيران تعلن إحباط محاولة إسرائيلية لاستهداف عراقجي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت إيران عن محاولة إسرائيلية فاشلة لاستهداف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب محمد حسين رنجبران مستشار وزير الخارجية الإيراني في حسابه الرسمي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، فإن المحاولة كانت في طهران قبل توجه عراقجي إلى مدينة جنيف لإجراء مفاوضات مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي لإيران اليوم الجمعة.

وقال رنجبران إن العديد من التحذيرات وردت بمجرد الإعلان عن سفر عراقجي، وحذرت من احتمالية استهدافه من قبل إسرائيل.

وأضاف: “نعم، التهديد كان حقيقياً… لكن عباس عراقجي ليس مجرد دبلوماسي، بل جندي مخلص للوطن”.

وتابع قائلا إن وصفه بـ”مؤامرة كبرى” كان “من المخطط تنفيذها قبل أيام قليلة في قلب العاصمة طهران، لكن “بفضل الله ويقظة الجنود المجهولين لهذا الوطن (جهاز الاستخبارات)، تم إفشال المخطط قبل أن يرى النور”.

ويُعد عراقجي من أبرز الشخصيات الدبلوماسية الإيرانية، وقد لعب دوراً محورياً في المفاوضات النووية خلال السنوات الماضية.

ويقول مراقبون إن استهدافه لم يكن ليكون مجرد ضربة لشخصه، بل محاولة لشلّ الذراع التفاوضية الإيرانية في لحظة مفصلية من الصراع الإقليمي والدولي.

ومنذ يوم الجمعة الماضي اغتالت إسرائيل العديد من القيادات العسكرية والعلماء النوويين في إيران من أبرزهم قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوة الجوية في الحرس العميد أمير علي حاجي زاده بالإضافة إلى مسؤول استخبارات الحرس الثوري ونائبه وأحد معاونيه

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