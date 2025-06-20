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آخر تطورات حالة مبابي الصحية وموعد عودته للعب مجددًا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف الصحفي إيدو أغيري عن آخر التطورات الخاصة بالحالة الصحية للنجم كيليان مبابي، في ظل معاناته من المرض في الأيام القليلة الماضية.

أغيري قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“مبابي سيكون مستبعدًا من مباراة الريال القادمة ضد باتشوكا”.

“يخبرونني من داخل النادي أن الأمر سوف يستغرق 10 أيام، حتى يكون اللاعب جاهزًا بنسبة 100% من جديد”.

هذا الكلام يعني بأن كيليان سيغيب أيضًا عن آخر مباراة للميرنجي في دور المجموعات للمونديال ضد سالزبورغ بنسبة كبيرة، على أن يكون في أفضل حالاته بداية من مرحلة خروج المغلوب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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