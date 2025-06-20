عقوبات صارمة في الأهلي بعد السقوط أمام بالميراس

عدن - ياسمين عبد العظيم - قرر محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الهزيمة التي تلقاها أمام بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وعلمت “تليجراف مصر” من مصادرها، أنه تم إبلاغ اللاعبين بالعقوبة وفقًا للائحة الخاصة التي وضعها النادي للمونديال، والتي تنص على مكافآت كبيرة في حالة الفوز، وعقوبات قاسية في حال الخسارة، وهو ما تم تطبيقه بعد السقوط الأخير.

من جانبه، أبدى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، استياءه الشديد من الأداء والنتيجة أمام بالميراس، ووجّه تحذيرًا واضحًا للمدير الرياضي والجهاز الفني من تكرار مثل هذه النتائج، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء القادم أمام بورتو البرتغالي.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يسعى فيه الأهلي للعودة سريعًا إلى المنافسة على بطاقة التأهل، وتفادي الخروج المبكر من البطولة.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية:

المركز الأول: بالميراس – 4 نقاط (من مباراتين)

المركز الثاني: إنتر ميامي – 4 نقاط (من مباراتين )

المركز الثالث: بورتو – 1 نقطة (من مباراتين )

المركز الرابع: الأهلي – 1 نقطة (من مباراتين)

النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025

تُقام البطولة لأول مرة بنظام كأس العالم للمنتخبات، بمشاركة 32 فريقًا، موزعين على 8 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق. يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.