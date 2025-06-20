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هل يحتاج برشلونة لبيع أحد نجومه من أجل حسم صفقة نيكو ويليامز …؟!

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  • هل يحتاج برشلونة لبيع أحد نجومه من أجل حسم صفقة نيكو ويليامز …؟! 1/2
  • هل يحتاج برشلونة لبيع أحد نجومه من أجل حسم صفقة نيكو ويليامز …؟! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي خوسيه ألفاريز حقيقة الأنباء المتداولة، بخصوص حاجة برشلونة إلى بيع أحد نجومه من أجل حسم صفقة نيكو ويليامز.

ألفاريز قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“البارسا لن يضطر إلى بيع أي نجم لديه هذا الصيف”.

“التوقيع مع ويليامز سيتم في الفترة ما بين 30 يوليو حتى 7 يوليو”.

“اللاعب سيبدأ فترة المعسكر الصيفي استعدادًا للموسم الجديد مع البلوغرانا”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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