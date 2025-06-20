هل يحتاج برشلونة لبيع أحد نجومه من أجل حسم صفقة نيكو ويليامز …؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي خوسيه ألفاريز حقيقة الأنباء المتداولة، بخصوص حاجة برشلونة إلى بيع أحد نجومه من أجل حسم صفقة نيكو ويليامز.

ألفاريز قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“البارسا لن يضطر إلى بيع أي نجم لديه هذا الصيف”.

“التوقيع مع ويليامز سيتم في الفترة ما بين 30 يوليو حتى 7 يوليو”.

“اللاعب سيبدأ فترة المعسكر الصيفي استعدادًا للموسم الجديد مع البلوغرانا”.