اتحاد جدة مهدد بخسارة لاعبه الدولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - بات اتحاد جدة مُهددًا بخسارة لاعبه همام الهمامي بشكل مجاني، في ظل الفشل في تجديد تعاقده، حتى الآن.

ويدخل الهمامي الفترة الحرة، الشهر المقبل، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ، والانتقال إليه بشكل مجاني بعد نهاية عقده.

وقالت صحيفة “الرياضية”، اليوم الخميس، إن نادي الاتحاد يحاول في الوقت الحالي، إقناع الهمامي بتجديد تعاقده لفترة إضافية.

لكن اللاعب الشاب يرفض التجديد إلا ببعض الشروط، في مقدمتها الحصول على عدد أكبر من دقائق اللعب، مع الفريق الأول، وهو ما يعقد المفاوضات.

وتم تصعيد صاحب الـ21 عامًا للفريق الأول للاتحاد، الصيف الماضي، قبل إعارته إلى الخلود الذي قدم معه مستويات مميزة، ليجذب اهتمام العديد من الأندية السعودية.

وشارك الجناح الأيمن في 32 مباراة مع الخلود، خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، ليتم ترشيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي.