إحباط محاولة اغتيال وزير الخارجية الإيراني في طهران

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مستشار وزير الخارجية الإيراني، محمد حسين رنجبران، عن إحباط مؤامرة كبيرة كانت تهدف إلى اغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي، داخل العاصمة طهران.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أوضح رنجبران، أن هذه المحاولة الخطيرة كانت من تخطيط إسرائيل، لكنها باءت بالفشل بفضل التدابير الأمنية المحكمة التي نفذتها أجهزة المخابرات الإيرانية.

المخابرات الإيرانية أحبطت الهجوم في اللحظات الحرجة

وأشار إلى أن زيارة مرتقبة لعراقجي إلى مدينة جنيف بهدف التفاوض مع الترويكا الأوروبية، أثارت مخاوف جدية بشأن إمكانية تعرضه لمحاولة اغتيال.

وأوضح أن “التهديد كان حقيقيًا وجادًا”، مشيرًا إلى أن العملية كانت قابلة للتنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية لولا التدخل السريع والدقيق من قبل ما وصفهم بـ”الجنود المجهولين” في المخابرات الإيرانية.

المؤامرة الإسرائيلية فشلت بفضل يقظة الأجهزة الأمنية

واختتم رنجبران منشوره بالإشادة بالجهات الأمنية التي وصفها بأنها كانت على درجة عالية من الحرفية واليقظة، مؤكدًا أن يقظتهم أنقذت موقفًا كان يمكن أن يتسبب في أزمة أمنية ودبلوماسية كبرى.

رفض خطة إسرائيل لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض خطة إسرائيلية كانت تستهدف اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، ورغم رفضه تنفيذ الخطة، صرح ترامب علنًا بأن “الولايات المتحدة تعرف مكان خامنئي ويمكنها اغتياله في أي وقت”، موجهًا رسالة مباشرة للنظام الإيراني دعا فيها إلى الاستسلام، بحسب ما نقلته شبكة “سكاي نيوز”.

لا يمكنه البقاء على قيد الحياة

من جانبه، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديدًا مباشرًا للمرشد الإيراني، قائلاً: “لا يمكن أن يستمر خامنئي على قيد الحياة”، في تصريحات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوم الخميس.

رد إسرائيلي على هجوم إيراني استهدف مواقع استراتيجية

جاءت تصريحات كاتس عقب هجوم شنته إيران صباح الخميس، استهدف مواقع حساسة داخل إسرائيل، شملت مقرًا للاستخبارات، وقاعدة عسكرية قرب مستشفى “سوروكا” في بئر السبع، بالإضافة إلى مبنى بورصة الألماس في مدينة رامات جان.

لا تفاوض مع المستبدين

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على رفض الدخول في أي مفاوضات مع من وصفهم بـ”المستبدين”، في إشارة إلى القيادة الإيرانية، مؤكدًا أنه “لا يمكن السماح باستمرار وجود هدف يسعى لتدمير إسرائيل”.

كما أعرب كاتس عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها المتواصل لإسرائيل، واصفًا هذا الدعم بـ”الحاسم” في مواجهة التهديدات الإيرانية.