ريبيرو: تأثرنا بتوقف مباراة بالميراس.. والوقت لم يسعفني مع الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي المصري، اليوم الخميس، إن الفريق أغلق ملف مباراة بالميراس البرازيلي، وبدأ التحضير لمواجهة بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

واعتبر ريبيرو، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، أن توقف مباراة بالميراس بسبب الأحوال الجوية، أثر على نسق اللعب، مضيفًا: “احتجنا إلى إجراء 4 تغييرات مع استئناف اللقاء، في محاولة للعودة إلى مستوى اللعب الذي قدمه الفريق قبل التوقف”.

وأضاف: “لم يكن لدينا الوقت الكافي لإجراء تغيير كبير في طريقة اللعب، بسبب الفترة القصيرة التي تولى فيها الجهاز الفني المسؤولية، ونحاول بقدر استطاعتنا أن نحسن الأداء”.

وأشار إلى أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية، بعد موسم طويل وشاق على اللاعبين.

وخسر المارد الأحمر (2-0) أمام بالميراس، ضمن ثاني جولات دور المجموعات، لتصبح فرصه ضعيفة في بلوغ ثمن نهائي المونديال.