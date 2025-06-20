بث مباشر: اتفرج مباراة السعودية وأمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - اتفرج بالفيديو البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وأمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025..

يعود المنتخب السعودي لاستكمال مبارياته في بطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف 2025 بمواجهة أمام نظيره أمريكا، في لقاء يُقام فجر يوم الأربعاء على أرضية ملعب “كيو تو” في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن تحضيرات المنتخب الأخضر المكثفة لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وذلك عقب تلقيه دعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف للمشاركة في البطولة كضيف شرف.

وتُعد هذه البطولة محطة مهمة للمنتخب السعودي، إذ تمنحه فرصة ثمينة للاحتكاك بمدارس كروية جديدة من القارة الأمريكية، خاصة بعد ظهوره اللافت في البطولات الدولية مؤخرًا، الأمر الذي ساهم في ترشيحه للمشاركة في هذه النسخة.

وانتصر الأخضر في اللقاء الافتتاحي بهدف نظيف على هايتي مما يفتح له الباب للتأهل حال فاز اليوم على أمريكا.

تشكيل السعودية ضد أمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

قرر مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3 حارس المرمى نواف العقيدي الدفاع نواف بوشل – عبدالله مادو – عبدالإله العمري – علي مجرشي الوسط سعود عبدالحميد – علي الحسن – زياد الجهني الهجوم عبدالرحمن العبود – فراس البريكان – ايمن يحيى

تشكيل أمريكا ضد السعوديةفي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

أما مدرب المنتخب الأمريكي، ماوريسيو بوتشيتينو، فقرر الاعتماد على العناصر الآتية: