جدول مباريات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والمعلقين

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة وجدول المعلقين.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم هذا الجمعة 20 يونيو/حزيران 2025 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُستكمل منافسات كأس العالم للأندية بمواجهات نارية.

يبدأ اليوم بمباراة بين سياتل وأتلتيكو مدريد ثم باريس ضد بوتافوجو، وبعدها بنفيكا يلعب ضد أوكلاند سيتي وينهي تشيلسي الليلة بمبارة ضد فلانجو.

تُقام البطولة هذا العام بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، ما يضيف طابعًا عالميًا فريدًا ويزيد من سخونة المنافسة، خصوصًا مع تواجد أندية بحجم ريال مدريد، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، إلى جانب أبطال آسيا وإفريقيا.

كما يلعب المنتخب السعودي ضد الولايات المتحدة الأمريكية في كأس الكونكاكاف الذهبية.

في هذا التقرير، يستعرض معكم “كووورة” جدول مباريات اليوم الجمعة 20 يونيو/حزيران 2025 والقنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025؟

أعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 “20-06-2025”

كأس العالم للأندية 2025 – الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سياتل ساوندرز – أتلتيكو مدريد 01:00 السعودية DAZN خالد الغول باريس سان جيرمان – بوتافوجو 04:00 السعودية DAZN يزيد مواقي بنفيكا – أوكلاند سيتي 19:00 السعودية DAZN – MBC Action – فلامنجو – تشيلسي 21:00 السعودية DAZN –

جدول مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 – الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ترينيداد وتوباجو – هايتي 01:45 السعودية السعودية الرياضية 1 فهد الدريبي السعودية – أمريكا 04:15 السعودية السعودية الرياضية 1 محمد الخامسي

جدول مباريات بطولة أمم أوروبا تحت 19 سنة – الجولة الثالثة