ليونيل ميسي يصدم عالم كرة القدم من جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ، وهذه المرة من بوابة إنتر ميامي، بعدما قاد الفريق لانتصار مثير 2-1 على بورتو في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ونجح الفريق الأمريكي في قلب تأخره المبكر بركلة جزاء سجلها سامو عند الدقيقة (8)، إلى فوز بفضل هدفين في الشوط الثاني، أولهما عبر سيغوفيا في الدقيقة (47)، ثم هدف الفوز الخارق من ركلة حرة نفذها ميسي ببراعة بعد سبع دقائق فقط.

الركلة الحرة من مسافة 20 مترًا أمام المرمى حبست أنفاس الجميع، وكأن الزمن توقف في انتظار لحظة سحر خاصة من النجم ميسي.

رأى ميسي تمركز الحارس، واختار الزاوية المفتوحة بتسديدة يسارية لا تُرد، ليؤكد تفوقه في تنفيذ الركلات الثابتة، محرزًا هدفه الـ68 من ركلة حرة في مسيرته، خلف البرازيلي جونينيو فقط (77 هدفًا).

هذا الانتصار يضع إنتر ميامي في المركز الثاني بالمجموعة بـ4 نقاط متساويًا مع بالميراس، في انتظار “نهائي مبكر” بين الفريقين في الجولة الثالثة.

وقال ميسي بعد اللقاء: “قدمنا أداءً كبيرًا في الدفاع والهجوم، وأنا فخور بهذا الانتصار، أظهرنا أننا قادرون على منافسة الأندية الأوروبية.”