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الإرهاب يدمي النيجر.. مقتل 34 جنديا في هجوم قرب حدود مالي

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الإرهاب يدمي النيجر.. مقتل 34 جنديا في هجوم قرب حدود مالي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هجوم إرهابي جديد يضرب النيجر ويخلف أكثر من 30 قتيلا في صفوف الجيش.

وأعلنت وزارة الدفاع بالنيجر مقتل 34 جنديا الخميس في هجوم شنّه مئات الإرهابيين على بلدة بانيبانغو الواقعة في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي.

وقال بيان للوزارة أذاعه التلفزيون الرسمي إنه “يوم الخميس 19 يونيو/حزيران شنّت عصابة من مئات المرتزقة استقلوا ثماني سيارات وأكثر من 200 دراجة نارية هجوما جبانا ووحشيا على بانيبانغو”.

وأعلنت الوزارة مقتل 34 جنديا وإصابة 14.

ولم تعلن أي جهة بعد تبنيها للهجوم.

وتواجه السلطات في النيجر ومالي صعوبات في احتواء أعمال إرهابية يشهدها البلدان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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