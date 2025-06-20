شكرا لاهتمامكم بخبر الإرهاب يدمي النيجر.. مقتل 34 جنديا في هجوم قرب حدود مالي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - هجوم إرهابي جديد يضرب النيجر ويخلف أكثر من 30 قتيلا في صفوف الجيش.

وأعلنت وزارة الدفاع بالنيجر مقتل 34 جنديا الخميس في هجوم شنّه مئات الإرهابيين على بلدة بانيبانغو الواقعة في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي.

وقال بيان للوزارة أذاعه التلفزيون الرسمي إنه “يوم الخميس 19 يونيو/حزيران شنّت عصابة من مئات المرتزقة استقلوا ثماني سيارات وأكثر من 200 دراجة نارية هجوما جبانا ووحشيا على بانيبانغو”.

وأعلنت الوزارة مقتل 34 جنديا وإصابة 14.

ولم تعلن أي جهة بعد تبنيها للهجوم.

وتواجه السلطات في النيجر ومالي صعوبات في احتواء أعمال إرهابية يشهدها البلدان.

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