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محمد عبدالله يستفسر عن موقفه مع الأهلي بعد استبعاده من مونديال الأندية

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محمد عبدالله يستفسر عن موقفه مع الأهلي بعد استبعاده من مونديال الأندية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الإعلامي جمال الغندور، إن محمد عبدالله جناح النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، استفسر عن موقفه خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:” استبعد ريبيرو محمد عبدالله من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية لوجود عدد كبير من الأجنحة في الفريق”.

وأضاف:” محمد عبدالله استفسر عن موقفه في ظل وجود عروض قوية للاعب”.

واختتم:” أكد عبدالله لمسؤولي الأهلي إن استفساره بسبب رغبته في أن يكون جاهز بنسبة ١٠٠% فنيًا وبدنيًا لبطولة كأس العالم للشباب”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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