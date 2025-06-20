شكرا لاهتمامكم بخبر «تضم بنى تحتية عسكرية».. إنذار إسرائيلي بضرب منطقة إيرانية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - إنذار جديد وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى سكان منطقة إيرانية قبل قصفها.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي عبر صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن: “إنذار عاجل يوجّهه الجيش الإسرائيلي إلى السكان والمتواجدين في المنطقة الصناعية سفيدرود في قرية كلش طالشان الإيرانية بضرورة إخلاء المنطقة المحددة بالأحمر في الخارطة فورًا تمهيدًا لهجمات سيشنها الجيش في المنطقة ضد بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني”.

ولم يوضح المتحدث طبيعة الأهداف التي سيتم قصفها.

قنابل عنقودية

وعلى صعيد متصل، قال الجيش الإسرائيلي وسفارة إسرائيل لدى واشنطن، الخميس، إن إيران أطلقت صاروخا واحدا على الأقل نثر قنابل صغيرة بهدف زيادة عدد القتلى المدنيين.

وهذه أول مرة ترد فيها تقارير عن استخدام الذخائر العنقودية في الحرب المستمرة منذ أسبوع.

وقالت السفارة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز دون تحديد المنطقة “أطلقت القوات المسلحة الإيرانية اليوم صاروخا يحتوي على ذخائر عنقودية صغيرة على منطقة مدنية مكتظة بالسكان في إسرائيل”.

وأضافت “صُممت الأسلحة العنقودية لتنتشر على مساحة كبيرة وتزيد من فرص وقوع ضربة تلحق أضرارا.. إيران تستهدف مراكز سكانية مدنية بشكل متعمد بما يخالف القانون، وتسعى إلى توسيع نطاق الضرر الذي يلحق بالمدنيين فيها باستخدام ذخائر ذات انتشار واسع”.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

ونقلت تقارير إخبارية إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الرأس الحربي للصاروخ انشق على ارتفاع سبعة كيلومترات تقريبا وأطلق حوالي 20 ذخيرة صغيرة في دائرة نصف قطرها حوالي ثمانية كيلومترات فوق وسط إسرائيل.

وقال إيمانويل فابيان المراسل العسكري لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن إحدى الذخائر الصغيرة أصابت منزلا في بلدة أزور بوسط إسرائيل مما تسبب في بعض الأضرار.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء القنبلة.

تعد القنابل العنقودية مثيرة للجدل لأنها تنثر الذخائر الصغيرة عشوائيا، ويمكن ألا ينفجر بعضها لتقتل أو تصيب أشخاصا بعد مضي وقت من انتهاء الصراع.

وأصدر الجيش الإسرائيلي رسما توضيحيا كتحذير عام من مخاطر الذخائر غير المنفجرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريغادير جنرال إيفي دفرين في إفادة إعلامية “يسعى النظام الإرهابي إلى إلحاق الضرر بالمدنيين حتى أنه استخدم أسلحة ذات انتشار واسع من أجل زيادة حجم الضرر إلى أقصى حد”.

ومنذ فجر يوم الجمعة الماضي أطلقت إسرائيل هجوما واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من 200 موقع عسكري ونووي وأسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف “نقطة اللا عودة”.

وردت إيران بإطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

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