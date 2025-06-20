شكرا لاهتمامكم بخبر 3 خيارات.. من يعوض مروان عطية في مباراة الأهلي وبورتو؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقى الأهلي المصري ضربة قوية في كأس العالم للأندية 2025، بإيقاف لاعبه مروان عطية قبل ختام مشوار الفريق في دور المجموعات.

وتلقى مروان عطية إنذارا في خسارة الأهلي 0-2 أمام بالميراس البرازيلي، الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال الأندية.

هذا الإنذار هو الثاني للاعب الأهلي في النسخة الحالية من البطولة، بعد حصوله على بطاقة صفراء في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي، ليتم إيقافه لمباراة واحدة وفقا للوائح.

وبناء عليه لن يشارك مروان عطية في مباراة الأهلي ضد بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

بديل مروان عطية في مباراة الأهلي وبورتو

يشغل مروان عطية مركز لاعب الوسط الدفاعي، كما يجيد شغل عدة أدوار أخرى في خط الوسط.

وقبل إيقاف مروان عطية، تعرض إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، لإصابة في المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي، مما يقلص خيارات المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو في وسط الميدان أمام بورتو.

الخيار الأول لتعويض مروان عطية هو الاعتماد على لاعب ارتكاز آخر، مثل أليو ديانغ أو أحمد رضا أو أحمد نبيل كوكا.

بينما يتمثل الخيار الثاني في الاعتماد على لاعب وسط يجيد أداء الأدوار الدفاعية، مثل محمد علي بن رمضان أو حمدي فتحي.

أما الخيار الثالث فهو تغيير خطة اللعب لتناسب غياب لاعبين أساسيين في الوسط هما عطية وعاشور.

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