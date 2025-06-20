عدن - ياسمين عبد العظيم - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي إنتر ميامي الأمريكي،لتحقيق الفوز في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن قلب تأخره فى الشوط الأول بهدف نظيف، إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميامي، للنقطة الرابعة صعد بها إلى المركز الثاني فى المجموعة التى يتصدرها بالميراس البرازيلي بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد بورتو البرتغالي، عند نقطة واحدة بالتساوي مع الأهلي، الذى خسر بهدفين نظيفين.

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على بورتو البرتغالي والأهلي فى ذيل المجموعة

افتتح نادي بورتو التسجيل في وقت مبكر من المباراة عن طريق ركلة جزاء نجح صامويل أوموروديون في إحرازها في الدقيقة الثامنة من المباراة.

وجاء الرد من جانب إنتر ميامي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 47 عن طريق تيلاسكو سيغوفيا، وذلك قبل أن ينجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز الثمين، نجح نادي إنتر ميامي في رفع رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، بينما تجمد رصيد بورتو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

والجدير بالذكر أن هذه المجموعة تضم كلًا من، بالميراس البرازيلي صاحب المركز الأول حاليًا برصيد 4 نقاط، وإنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، والأهلي المصري صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة