شكرا لاهتمامكم بخبر جدول مباريات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



تعرف عبر التقرير التالي على جدول أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 20 يونيو/ حزيران 2025 والقنوات الناقلة لها.

تُقام اليوم مجموعة من المباريات المهمة على الساحتين العربية والأوروبية، حيث يواصل الدوري العراقي منافساته بلقاءين بارزين يجمعان الكرخ مع الزوراء، ونفط الجنوب مع الشرطة.

وفي الجزائر، تُستكمل الجولة المحلية بعدة مواجهات مؤثرة أبرزها وفاق سطيف أمام اتحاد بسكرة، واتحاد العاصمة ضد مولودية وهران.

أما في بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 19 عامًا، فتُسجل مواجهتان قويتان بين منتخبات النخبة، حيث تلتقي النرويج مع ألمانيا، وهولندا مع إنجلترا في صراع مباشر على صدارة المجموعة.

بينما تتواصل مباريات كرنفال كأس العالم للأندية، الذي وصل لجولته الثانية في دور المجموعات.

مباريات اليوم في الدوري العراقي

الكرخ x الزوراء – 09:00 بتوقيت أبوظبي – العراقية الرياضية.

نفط الجنوب x الشرطة – 09:00 بتوقيت أبوظبي – العراقية الرياضية.

مباريات اليوم في الدوري الجزائري

اتحاد خنشلة x مولودية البيض – 08:00 بتوقيت أبوظبي – التلفزيون الجزائري.

وفاق سطيف x إتحاد بسكرة – 08:00 بتوقيت أبوظبي – التلفزيون الجزائري.

مولودية وهران x اتحاد العاصمة – 09:00 بتوقيت أبوظبي – التلفزيون الجزائري.

شباب قسنطينة x شبيبة الساورة – 09:00 بتوقيت أبوظبي – التلفزيون الجزائري.





مباريات اليوم في كأس أوروبا للشباب تحت 19 عامًا

النرويج x ألمانيا – 09:00 بتوقيت أبوظبي – بي إن سبورتس HD.

هولندا x إنجلترا – 09:00 بتوقيت أبوظبي – بي إن سبورتس HD.

جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025



سياتل ساوندرز x أتلتيكو مدريد – 02:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي – DAZN

باريس سان جيرمان x بوتافوجو – 05:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي – DAZN

بنفيكا x أوكلاند سيتي – 08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – DAZN

فلامنغو x تشيلسي – 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – DAZN

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR