عدن - ياسمين عبد العظيم - نجم في الميزان.. ميسي يلمع ويصنع التاريخ مع إنتر ميامي

حمل الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي على عاتقه، للفوز لأول مرة بمباراة في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك على حساب بورتو، اليوم الخميس.

صاحب الـ37 عاما سجل هدف الانتصار (2-1)، ليقود فريقه الأمريكي للمركز الثاني في المجموعة الأولى بوصوله للنقطة الرابعة، متأخرا بفارق الأهداف عن بالميراس البرازيلي.

بدأ ميسي المباراة كعادته في التشكيلة الأساسية التي اختارها مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مجاورا لويس سواريز في خط الهجوم.

ومنذ بداية اللقاء، حاول ميسي كسر الخطوط بتمريراته البينية لزملائه، وهو ما كاد أن يتسبب في هدف لولا إهدار سواريز انفراد بغرابة شديدة بعدما وضعه البرغوث وجها لوجه مع حارس بورتو داخل منطقة الجزاء.

ورغم تميز ميسي ومشاركته في أغلب الهجمات، إلا أن نسبة تمريراته الناجحة لم تتجاوز 77%، رغم تقديمه تمريرتين مفتاحيتين كادتا تسفر عن هدفين.

ولمس الدولي الأرجنتيني الكرة 70 مرة على مدار المباراة التي شارك فيها حتى النهاية، ولم يسدد على المرمى سوى مرتين من ركلتين حرتين، إحداهما مرت بجوار المرمى، والثانية استقرت داخل الشباك.

ولم يقدم ميسي الكثير من المراوغات، مكتفيا بـ3 محاولات، نجح في اثنتين منها، فيما غابت كراته العرضية، وكذلك تمريراته الطولية التي اقتصرت على اثنتين فقط، إحداهما وصلت لزميله.

وعلى صعيد الصراعات الثنائية، تفوق قائد إنتر ميامي في 6 من أصل 9 دخلها مع لاعبي الفريق البرتغالي، فيما فقد الكرة 17 مرة، وتعرض لـ3 مخالفات، فيما وقع في التسلل مرة وحيدة.

وظهرت مساهمات ميسي الدفاعية في بعض اللقطات، حيث حال دون عبور إحدى التسديدات لمرمى فريقه، فضلا عن قيامه بتدخل وحيد، لكنه تعرض للمراوغة مرتين.