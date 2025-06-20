الحزن يسيطر على بعثة الأهلي.. وقرار صارم من محمد يوسف

عدن - ياسمين عبد العظيم - فرص المارد الأحمر تقلصت بعد انتصار إنتر ميامي

سيطرت حالة من الحزن الشديد على بعثة الأهلي المصري في نيوجيرسي، عقب خسارته أمام بالميراس البرازيلي (2-0)، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بكأس العالم للأندية 2025.

وفاقم فوز إنتر ميامي الأمريكي على بورتو البرتغالي (2-1) وقع الصدمة على بعثة الأهلي، حيث أصبحت فرص الفريق الأحمر في التأهل صعبة.

ومن جانبه، أصدر محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، قرارًا يمنع أي فرد من البعثة من التحدث لوسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل، مطالبًا بالتركيز على المباراة المقبلة أمام بورتو، بغض النظر عن إمكانية التأهل من عدمها.

وعلم “كووورة” أن البعثة تابعت مباراة بورتو وإنتر ميامي، في صالة الطعام، وظهرت ملامح الغضب على أغلب العناصر.