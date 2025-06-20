برشلونة يخطط لمكافأة رجل فليك

عدن - ياسمين عبد العظيم - يخطط نادي برشلونة، لمكافأة مدافعه الفرنسي جوليس كوندي، على تألقه الكبير مع الفريق طوال الموسم الماضي.

ونجح المدافع الفرنسي في تثبيت أقدامه بتشكيلة المدرب الألماني هانز فليك، الذي عول عليه لشغل مركز الظهير الأيمن في أغلب مباريات الموسم المنصرم.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو“، فإن إدارة برشلونة عازمة على منح كوندي، عقدا جديدا خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي في صيف 2027، لذا تسعى الإدارة الكتالونية لربطه بعقد جديد، يضمن استمراره لفترة أطول.

وأضافت الصحيفة “برشلونة قريب من التوصل لاتفاق مع صاحب 26 عاما، من أجل تجديد العقد، لكن لن يتم تفعيله هذا الصيف”.

يأتي ذلك في ظل ترتيب البارسا، أولوياته في الوقت الراهن، والتي يأتي في مقدمتها، دفع المقابل المادي لصفقتي خوان جارسيا ونيكو ويليامز.

كما يسعى النادي في الوقت ذاته، لبيع بعض لاعبيه، لتوفيق أوضاعه المالية قبل بداية الموسم المقبل، مع قدوم الوافدين الجدد.

وبمجرد استقرار برشلونة ماليا، سيوقع كوندي على العقد الجديد مباشرة، لينضم إلى زملائه الذين جددوا عقودهم في الأشهر الأخيرة.