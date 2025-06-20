مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان للتكنولوجيا التطبيقية.. كل ما تريد معرفته

عدن - ياسمين عبد العظيم - تُعد مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، إحدى الاختيارات المتاحة أمام الحاصلين على الشهادة الإعدادية، حيث تشتمل على مميزات عدة، كما تحوي تخصصات عديدة متنوعة.

مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان

وتقبل مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان للتكنولوجيا التطبيقية، الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، من محافظات محدودة، حسبما أعلنت في شروطها العام الماضي.

مميزات مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

وبالنسبة إلى مميزات مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية، فتتمتع بالآتي:

الحصول على شهادة دبلوم المدارس التكنولوجيا التطبيقية.

توفير ملتقيات توظيف للخريجين مع شركات ومصانع القطاع الخاص.

التأهيل لفرص عمل متميزة من خلال تعليم وتدريب تنافسي.

إتاحة تخصصات متعددة تصل لـ 12 تخصص تلبي احتياجات سوق العمل.

المصروفات حكومية.

شروط التقدم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

من جانبها، وضعت وزارة الإنتاج الحربي، شروط التقدم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية وفقًا للعام الماضي، وهي كالتالي:

ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة من إجمالي الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2024-2025 (ذكور فقط).

ألا يزيد سن المتقدم عن18 عام في أول أكتوبر 2024.

تقبل المدرسة من المحافظات: (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

التقديم يكون عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اجتياز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة

الشخصية.

الشخصية. اجتياز الكشف الطبي.

الدراسة بها ثلاث سنوات.

التخصصات المتاحة في مدرسة الإنتاج الحربي

وهناك العديد من التخصصات المتاحة في مدرسة الإنتاج الحربي وهي كالآتي:

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. البتروكيماويات والكيمياء الصناعية. التبريد وتكييف الهواء. تشغيل المعادن. تشكيل ولحام المعادن. سباكة المعادن والمعالجات الحرارية. صيانة ميكانيكية و هيدروليك. صيانة وإصلاح السيارات. أثاث خشبي. إلكترونيات. معدات كهربية. تركيبات كهربية.

عنوان مدرسة الإنتاج الحربي

أما بالنسبة إلى عنوان مدرسة الإنتاج الحربي، يقع في منطقة القاهرة بعين حلوان داخل شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع ٩٩ الحربي سابقًا).