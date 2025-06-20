الريدز سعداء بعد الظهور الاول لترينت الكسندر ارنولد مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- الظهور الاول للمدافع الانجليزي الظهير ترينت الكسندر ارنولد مع ناديه الجديد ريال مدريد اسعد و افرح الريدز عشاق ناديه الاسبق ليفربول الذي رحل عنه مجانا بعد انقضاء عقد اقامته في الانفيلد رود.

ترينت ارنولد خاض مباراته الاولى بألوان ريال مدريد ضد الهلال السعودي في دور المجموعات لمونديال الاندية لكنه خيب الامال بعدما بصم على عرض للنسيان و ارتكب العديد من الاخطاء اجبرت المدرب تشابي الونسو على استبداله .

المستوى المتواضع الذي قدمه المدافع الانجليزي و سقوطه في اول اختبار رسمي له من تجربته الجديدة جعل عشاق ليفربول سعداء كونهم يريدونه ان يفشل في ريال مدريد انتقاما منه بعد رفضه الاستمرار مع الليفر و رحيله بالمجان و هم ساخطون عليه .