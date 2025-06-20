عدن - ياسمين عبد العظيم - تطل علينا بطولة كأس العالم للأندية 2025 بشكل جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنافسة أشد حدة من أي فترة سابقة بعد زيادة عدد الفرق.

ويتنافس 32 فريقًا منقسمين إلى 8 مجموعات على لقب كأس العالم للأندية 2025 لتضمن إثارة وجنون لشهر كامل ويعد بالكثير من المواجهات الشرسة والقوية.

ولا تتوقف المنافسة فقط على الفرق، بل هناك منافسة أخرى بين الهدافين خاصة مع وجود لاعبين أمثال ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي وغيرهم من اللاعبين.

في التقرير الآتي من كووورة نستعرض جدول هدافي كأس العالم للأندية 2025:

جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025:

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 جمال موسيالا بايرن ميونخ 3 =2 كينجسلي كومان بايرن ميونخ 2 =2 مايكل أوليز بايرن ميونخ 2 =2 توماس مولر بايرن ميونخ 2 =2 فرانشيسكو كونسيساو يوفنتوس 2 =2 راندال كولو مواني يوفنتوس 2 =7 ليونيل ميسي إنتر ميامي 1 =7 تيلاسكو سيجوفيا إنتر ميامي 1 =7 ساشا بوي بايرن ميونخ 1 =7 كينان يلدز يوفنتوس 1 =7 فابيان رويز باريس سان جيرمان 1 =7 فيتينيا باريس سان جيرمان 1 =7 إبراهيما مباي باريس سان جيرمان 1 =7 لي كانج إن باريس سان جيرمان 1 =7 جونزالو جارسيا ريال مدريد 1 =7 روبن نيفيز الهلال 1 =7 فيل فودين مانشستر سيتي 1 =7 جيريمي دوكو مانشستر سيتي 1 =7 أنخيل دي ماريا بنفيكا 1 =7 نيكولاس أوتامندي بنفيكا 1 =7 صامويل اوموروديون بورتو 1 =7 بيدرو نيتو تشيلسي 1 =7 إنزو فيرنانديز تشيلسي 1 =7 لاوتارو مارتينيز إنتر 1 =7 سيرجيو راموس مونتيري 1 =7 ميجيل ميرينتييل بوكا جونيورز 1 =7 رودريجو باتاجليا بوكا جونيورز 1 =7 إيجور جيسوس بوتافوجو 1 =7 جاير كونيا بوتافوجو 1 =7 فاكوندو كوليديو ريفير بليت 1 =7 سيباستيان دريوسي ريفير بليت 1 =7 ماكسيميليانو ميزا ريفير بليت 1 =7 أليكس رولدان سياتل ساوندرز 1 =7 خوسيه مانويل لوبيز بالميراس 1 =7 يوسوك ماتسو أوراوا ريد دايموندز 1 =7 إكرام راينرز ماميلودي صن داونز 1 =7 أوسكار غلوخ سالزبورج 1 =7 كريم أونيسيو سالزبورج 1 =7 بريان جونزاليس باتشوكا 1

جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ:

يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين، لكن لويس سواريز وليونيل ميسي لديهما فرصة جيدة لخطف الصدارة بسبب المشاركة في نسخة 2025.