موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض يوم الجمعة الموافق 20 يونيو لموجة شديدة الحرارة، على أغلب أنحاء الجمهورية، في ظل امتداد منخفض الهند الموسمي، وسط تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية وتكوّن شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر.

وقالت الهيئة في بيانها الرسمي، إن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب البلاد، وجنوب سيناء، بينما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة صباح الجمعة

وتوقعت الهيئة، تكوّن شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، شمال ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

اضطراب الملاحة بخليج السويس ونشاط للرياح

كما حذرت الهيئة، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس خلال يوم الجمعة، إذ تُسجل سرعة الرياح ما بين 50 و60 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، مما يشكّل خطورة على أنشطة الملاحة والصيد في المنطقة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.15 متر، والرياح شمالية غربية أيضًا.

درجات الحرارة يوم الجمعة