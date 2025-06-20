شكرا لاهتمامكم بخبر بعد 10 سنوات.. أهداف ميسي تعود لكأس العالم للأندية (فيديو) والان مع التفاصيل



عادت أهداف ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد غياب 10 سنوات بعدما هز شباك بورتو البرتغالي (الخميس).

وتواجه إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني مع ضيفه بورتو، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تحتضنها الولايات المتحدة على أرضها بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى.

وتقدم بورتو بهدف أول في الدقيقة 8 من ركلة جزاء سجلها الإسباني سامو أوموروديون، قبل أن يتعادل إنتر ميامي مع انطلاقة الشوط الثاني بهدف للفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 47.

أهداف ميسي في كأس العالم للأندية



في الدقيقة 54 عادت أهداف ميسي إلى كأس العالم للأندية بعد غياب 10 سنوات، بعدما أطلق قائد منتخب الأرجنتين كرة صاروخية من ركلة حرة سكنت شباك بورتو معلنة عن الهدف الثاني لميامي.

وكان آخر هدف سجله ليونيل ميسي في مونديال الأندية في نهائي نسخة 2015 التي أقيمت في اليابان، في شباك فريق ريفر بليت الأرجنتيني، حيث أحرز الهدف الأول ليمهد لفريقه الأسبق برشلونة الفوز بنتيجة 3-0 وحصد لقبه الثالث في البطولة.

والطريف أن الهدفين الثاني والثالث في مباراة ريفر بليت سجلهما المهاجم الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز زميل ميسي الحالي في هجوم إنتر ميامي.

وإجمالا، خاض ميسي حتى الآن 7 مباريات على مدار مشاركاته في 4 نسخ من بطولة كأس العالم للأندية، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 1، بإجمالي 7 مساهمات تهديفية.

هدف ميسي في شباك بورتو في مونديال الأندية

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