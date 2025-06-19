على خطى وردة.. مايا دياب تُعيد غناء “حرمت أحبك”

عدن - ياسمين عبد العظيم - طرحت المطربة اللبنانية مايا دياب أغنيتها الجديدة تحت عنوان “حرمت أحبك” لتعيد غنائها بعد أن غنتها الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

أغنية حرمت أحبك

ونشرت مايا دياب صورة لها مع كلمات الأغنية عبر حسابها على منصة “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “ظلمت قلبي وتقول بريء وسايبني وحدي وسط الطريق، أغنية حرمت أحبك”.

إطلالة مايا دياب

وفي نفس السياق، فاجأت الفنانة مايا دياب جمهورها بإطلالتها المثيرة للجدل، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” للترويج لأغنيتها الجديدة “حرمت أحبك”، وظهرت مايا وهي ترتدي قرونًا على رأسها مع زي غير تقليدي، مما أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتقادات شديدة لمحتوى السوشيال ميديا

وفي تصريح سابق، أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن استيائها الشديد من الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن السوشيال ميديا أصبحت تروج للكثير من الأمور التي تفتقر للقيمة.

وقالت مايا دياب عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “زمن الانحطاط على كل أنواعه، زمن كل شيء بلا قيمة عم بيعملوله قيمة، زمن كل أهبل على السوشيال ميديا بيصنف حالة أولى”.

انتقاد لظاهرة الشهرة السطحية

وتابعت مايا في منشورها: “مش بس مشهورين وكمان التليفزيون بلبنان بطلعوا ضيف وبيعملوا معه حلقة وبينشروا الفضيلة مش بس على التليفون إنما أيضًا على الشاشة الكبيرة.”

وانتقدت مايا الظاهرة السائدة من ظهور بعض الأشخاص الذين يقدمون نصائح غير مفيدة، وتساءلت: “إيه نحنا هون اللي كنا نضحك عليهم صاروا.”

مايا دياب

يذكر أن الفنانة مايا دياب، كانت بداية انطلاق مسيرتها الفنية، بعدما شاركت في برنامج المسابقات “ستوديو الفن”، واستطاعت من خلال موهبتها أن تفوز بالجائزة الذهبية.

حصولها على الشهرة من “الفور كاتس”

وحصلت مايا دياب، على شهرتها في مصر والوطن العربي، من خلال انضمامها للفريق الغنائي “فور كاتس”، وبعد فترة قصيرة قررت مايا الانفصال عن أعضاء الفريق، والبدء من جديد بمفردها.