شكرا لاهتمامكم بخبر الإمارات وإيرلندا ترسيان شراكات طويلة الأمد.. لدفع عجلة الابتكار والاستدامة والان مع التفاصيل



ترأست ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفداً رفيع المستوى من وزارة الخارجية، وعدد من الجهات الحكومية في زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرلندية دبلن خلال الفترة من 12-13 يونيو/حزيران الجاري.

وسلّطت الزيارة الضوء على الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وإيرلندا، وأكدت التزام الدولة بتعزيز شراكاتها مع إيرلندا في القطاعات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك.

وصرحت تعليقًا على الزيارة بأن “دولة الإمارات تقدّر شراكتها المتنامية مع إيرلندا، وتؤمن بوجود فرص واعدة لتعزيز تعاونها في مختلف القطاعات، هذه الزيارة تعكس التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام”.

وفي مستهل الزيارة، عقدت الهاشمي مباحثات مع نيل ريتشموند، وزير دولة للتنمية الدولية والشتات ركزت على تعزيز التعاون في مجال التنمية الدولية والتنسيق متعدد الأطراف، ورحبت بالتنسيق الاستراتيجي بين البلدين في دعم أولويات التنمية العالمية.

كما التقت الهاشمي مع هيلين ماكنتي، وزيرة التعليم والشباب، حيث أبدى الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب التأكيد على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وإيرلندا وما تشهده من زخم متنامٍ.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي – الإيرلندي بهدف دعم التعاون في القطاع الخاص وتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية.

وقّع مذكرة التفاهم حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وجيني ميليا، الرئيسة التنفيذية لوكالة “إنتربرايز إيرلندا”، بحضور بيتر بيرك، وزير المشاريع والسياحة والتوظيف، وريم الهاشمي.

وعقب مراسم التوقيع، التقت، بيرك، حيث تم بحث أهداف المجلس في القطاعات المختلفة، وانصبت المحادثات أيضاً على تسهيل التبادل التجاري، واستعراض فرص الاستثمار بين الجانبين.

وفي إطار الزيارة، ألقت كلمة رئيسة في كلية دبلن الجامعية استعرضت فيها النهج الاستراتيجي الذي تتبعه دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مشددة على أهمية منظومات الابتكار الشاملة والتعاون الدولي في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والرقمية.

واختتمت ريم الهاشمي، زيارتها بالإعراب عن تقديرها لحكومة إيرلندا على جهودها المتواصلة والحثيثة في توطيد العلاقات الثنائية، كما جددت التأكيد على التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار البنّاء وإرساء شراكات طويلة الأمد في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.

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