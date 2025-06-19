برشلونة يرضخ أمام بلباو في صفقة ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - يسعى نادي برشلونة لحسم صفقة الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب عدة تقارير، فقد توصل البارسا لاتفاق مع لاعب الفريق الباسكي، حول كافة بنود التعاقد.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المشكلة الكبرى تكمن في رفض بلباو التخلي عن ويليامز بمبلغ أقل من قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأفادت الصحيفة بأن البارسا يبدو في طريقه للرضوخ لمطالب إدارة بلباو، بعزمه دفع 58 مليون يورو نظير كسر عقد الدولي الإسباني.

وأضافت: “اليوم شهد اجتماعا لإدارة النادي الكتالوني، بقيادة الرئيس خوان لابورتا، لبحث سُبل دفع المبلغ المطلوب، وهناك اتجاه لدفعه على مراحل”.

يأتي ذلك بعدما كسر برشلونة عقد خوان جارسيا، حارس مرمى إسبانيول، قبل بضعة أيام، عبر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 26.3 مليون يورو.

من جانبها، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن خطة البارسا ترتكز على حسم الصفقة قبل التاسع من يوليو/تموز المقبل، لمنح اللاعب فرصة المشاركة منذ بداية فترة الإعداد في تدريبات الفريق.

